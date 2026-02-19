La Universidad de Chile recibió recientemente un castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras los graves incidentes protagonizados por algunos hinchas azules en el partido ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

La medida disciplinaria establece el cierre de la galería sur del Coloso de Ñuñoa en el próximo duelo del Romántico Viajero como local frente a Deportes Limache. Para los partidos ante Universidad de Concepción y Deportes La Serena, la galería podrá reabrirse, pero únicamente para mujeres, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años.

Esta decisión generó debate entre los periodistas e aficionados sobre la magnitud del castigo y la responsabilidad del club como organizador.

U. de Chile vivió una triste jornada ante Audax en la primera fecha de la Liga de Primera 2026 | FOTO: Photosport

Pablo Milad golpea la mesa por el castigo contra Universidad de Chile

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a la situación, mostrando su descontento con la sanción aplicada.

Según el timonel del fútbol chileno, las medidas deben buscar concientizar y proteger el fútbol chileno, sin afectar de manera desmedida la mayoría de los hinchas que asisten de manera responsable.

“Las sanciones tienen que ser un ejemplo de tomar conciencia, que al estadio se va a ver un partido”, declaró Milad.

“Me dolió en el alma, es un estadio que amamos todos nosotros y lo comenzaron a quemar vándalos, personas que nunca más deberían entrar a los estadios. Yo creo que el castigo no fue tanto, fue solamente para llamar la atención y para decir cuidemos lo nuestro, cuidemos nuestro fútbol. A esa gente hay que denunciarla, hay que delatarla y sacarla a los estadios”, concluyó.

En síntesis…

Pablo Milad criticó el castigo aplicado a la Universidad de Chile tras los incidentes de hinchas en el Estadio Nacional, asegurando que la medida buscaba “llamar la atención” más que sancionar de manera severa.