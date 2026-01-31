Universidad de Chile debutó en la Liga de Primera 2026 con un empate sin goles ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, en un partido que terminó marcado por hechos lamentables fuera de la cancha.

El compromiso debió ser detenido durante varios minutos luego de que un grupo reducido de hinchas lanzara bengalas y sillas a la cancha, provocando un incendio en el sector de tribunas, situación que obligó a la intervención de seguridad y a encender las alarmas en el recinto de Ñuñoa.

Producto de estos incidentes, las autoridades determinaron el desalojo completo de la Galería Suroriente, permitiendo que el encuentro pudiera reanudarse y finalizar, aunque con un clima de tensión y preocupación por las posibles sanciones que podrían recaer sobre el club azul.

Así quedó el Estadio Nacional tras los incidentes

Finalizado el cotejo, comenzaron a circular registros audiovisuales que evidenciaron las consecuencias de los desmanes ocurridos durante el partido entre la U y Audax Italiano.

En el video subido por el periodista Benjamín Saravia en X (Ex Twitter) se aprecia el estado del sector afectado, con restos de bengalas, sillas en la pista atlética, basureros quemados y la presencia de personal de limpieza trabajando para normalizar la situación tras lo ocurrido.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando indignación entre los hinchas y reabriendo el debate sobre la violencia en los estadios, justo en el inicio de una temporada que la U esperaba encarar con tranquilidad y apoyo masivo de su público.

