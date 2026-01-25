Universidad de Chile y Francisco ‘Paqui’ Meneghini tuvieron su debut en la temporada 2026 de la peor manera posible, donde el cuadro azul cayó de manera inapelable por 0-3 ante Universitario de Perú.

El cuadro chileno se vio superado de principio a fin y nunca se pudo conectar en el juego, donde uno de los grandes ausentes en el armado del juego fue Lucas Assadi, quien no tuvo un buen compromiso junto a sus compañeros.

Assadi es la gran carta en Universidad de Chile. | Foto: Photosport

Fue Paqui Meneghini quien justificó la novedosa posición de Assadi en el primer tiempo, diciendo que “La idea con Lucas es que juegue como media punta, para que luego pueda ir interpretando los espacios que generemos, la idea es que participe más del juego”.

“Estamos intentando que haga más cosas, es un jugador que puede hacer más cosas bien. La idea es que desde ese lugar encuentre sociedades con Javi (Altamirano) y con Charles (Aránguiz), por eso fue esa idea”, complementó.

Lo concreto es que Universidad de Chile no tendrá más ensayos oficiales y ahora debe pensar en el debut en la Liga de Primera 2026, donde el próximo viernes recibirá en el Estadio Nacional la visita de Audax Italiano por la Fecha 1.

En síntesis

Universidad de Chile cayó derrotada 0-3 ante Universitario de Perú en su debut 2026.

El técnico Francisco Meneghini posicionó a Lucas Assadi como mediapunta para generar más juego.