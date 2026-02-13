Universidad de Chile igualó sin goles tras visitar a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Tras el empate, los hinchas azules ya comenzaron a perder la paciencia con el técnico Paqui Meneghini.

Mayoritariamente debido a que la U sigue sin sumar un triunfo oficial en 2026, y se aleja cada vez más de la lucha por el anhelado título. El equipo sigue sin ideas claras, y la hinchada ya pide la salida del entrenador.

“En líneas generales, me parece que fuimos superiores, y tuvimos esa oportunidad al final que el árbitro anuló”, declaró el técnico azul en diálogo con TNT Sports, tras finalizar el encuentro.

Las declaraciones del argentino siguen llenando de molestias al público bullanguero, quien sigue sin tener convencimiento por parte del ex O’Higgins.

“Tenemos que mejorar mucho, en defensa, en ataque, generar más oportunidades de gol. Los rivales se nos van a cerrar así y tenemos que encontrar la manera”, cerró Meneghini.

Los azules siguen sin ganar en este 2026

Cabe destacar que el “Romántico Viajero” solo ha convertido un gol en 3 partidos, sequía goleadora que comienza a preocupar al Bulla.

¿Qué viene para Paqui?

Universidad de Chile deberá levantar la cabeza y recibir a Deportes Limache el próximo domingo 22 de febrero a las 20:30 horas. Encuentro válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

