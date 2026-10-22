John Salas se encuentra sin equipo profesional a sus 30 años. Su última institución fue Fernández Vial a comienzos de 2026.

Universidad de Chile ha tenido una amplia gama de jugadores que han pasado por sus filas sin pena ni gloria. Uno de ellos, actualmente vive una pesadilla: John Salas quedó sin club y debió comenzar un emprendimiento.

El lateral derecho de 30 años no encontró casa deportiva tras salir de Fernández Vial en mayo de 2026, por lo que tuvo que dar un vuelco de 180° en su rutina y dedicarse a entrenar en una escuela de fútbol.

A su vez, vende perfumes y trabaja arduamente para encontrar una nueva oportunidad en el profesionalismo durante 2027. Así lo explicó en conversación con AS Chile.

“Ha sido un año súper difícil. El año pasado terminé jugando la Liguilla en Santiago Wanderers y no esperaba esto. Tuve contactos con equipos, pero es difícil cuando no hay un representante que te mueva“, lanzó.

“Sobre todo en el fútbol actual, que ciertos agentes están muy metidos (…) A principios de este año me llamaron de un club y me dijeron que estaban interesados, pero que tenía que llegar con tal representante“, agregó.

John Salas pasó por Universidad de Chile y Coquimbo Unido, entre otros clubes. (Imagen: Photosport)

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Pasó por Universidad de Chile y no tiene club

A su vez, el zaguero que vistió la camiseta azul entre 2015 y 2020 (con diversos préstamos en el intertanto) habló fuerte y claro sobre su futuro. Pese a no atravesar la mejor situación, mantiene el optimismo y la fe.

“Es un golpe muy duro, uno a veces no sabe qué hacer… Estos meses he tenido que reinventarme y hacer de todo para generar lucas, porque tengo mi hijo. Lo que me importa es ponerme bien físicamente y volver a jugar”, reflexionó.