Mauricio Victorino elige al compañero más talentoso que tuvo en U. de Chile: “Lo cuidaba”

El recordado defensor de Universidad de Chile alabó a Walter Montillo, con quien compartió entre 2009 y 2010.

Universidad de Chile tuvo un mundialista en sus filas: Mauricio Victorino brilló entre 2009 y 2010 en el cuadro azul. En dicho período, el defensor uruguayo destacó con sus actuaciones en la retaguardia.

Y si bien estuvo tan solo un año en el conjunto universitario, el retirado zaguero quedó flechado y no olvidará a los compañeros que tuvo en el plantel profesional. Uno de ellos es Walter Montillo.

Tras ser consultado sobre cuál fue el jugador qué más le costó enfrentar en los entrenamientos de Universidad de Chile, el otrora seleccionado charrúa se inclinó por el mediocampista argentino.

“Para mí, un delantero o algo así… Para mí, era Walter. Era chiquitito y se movía para todos lados. Lo cuidaba, cuando no llegaba lo dejaba pasar, porque después lo iba a necesitar“, lanzó entre risas en el podcast Metamos Bulla.

Tras ello, le preguntaron quién era su colega con mayor entrega en Universidad de Chile y agregó: “El que le ponía más corazón a todo era Colocho (Iturra). No dije que era el menos talentoso, el que le ponía más corazón”.

Walter Montillo fascinó a Mauricio Victorino en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Mauricio Victorino recuerda a sus compañeros de Universidad de Chile

A su vez, El Espartano -tal como se le apodó en la época- rememoró su estadía en el club laico junto a uno de sus compatriotas. Era el más competitivo de aquel grupo que llegó a semifinales de la Copa Libertadores 2010.

“Habían unos cuantos, pero el Flaco Juan (Manuel Olivera) competía por todo. Hasta con repeticiones de pecho él te quería hacer una más o con un kilo más”, complementó.