Francisco Meneghini tiene la misión de conseguir sus primeros tres puntos en la banca de Universidad de Chile luego del amargo empate ante Audax Italiano, partido distorsionado según las voces azules por las expulsiones.

Precisamente ante Huachipato la U no podrá contar con los argentinos Felipe Salomoni y el gran precio de la temporada Juan Martín Lucero, estas bajas se unen a la situación de Octavio Rivero, el que no entrenó con normalidad en la semana.

Por ello Paque buscara mayor seguridad defensiva y un control total del mediocampo donde ha dispuesto la salida del paraguayo Lucas Romero para el ingreso del todoterreno Israel Poblete.

La gran novedad es la inclusión del juvenil Diego Vargas, quien tendrá la responsabilidad de ocupar una banda en un esquema que prioriza la posesión y el vértigo y donde deberá enfrentar a uno de los mejores jugadores del medio nacional: Maximiliano Gutiérrez.

El 11 que buscará los tres puntos

La “U” saltará a la cancha con una formación que mezcla experiencia en el eje y juventud en las bandas:

Portería: Gabriel Castellón.

Gabriel Castellón. Línea de 3: Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón.

Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón. Mediocampo: Fabián Hormazábal por derecha, la dupla de Charles Aránguiz e Israel Poblete en la contención, y la sorpresa del juvenil Diego Vargas por el sector izquierdo.

Fabián Hormazábal por derecha, la dupla de Charles Aránguiz e Israel Poblete en la contención, y la sorpresa del juvenil por el sector izquierdo. Creación: Javier Altamirano como el enlace encargado de habilitar a los puntas.

Javier Altamirano como el enlace encargado de habilitar a los puntas. Ataque: Una dupla explosiva conformada por Lucas Assadi y Eduardo Vargas.

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Eduardo Vargas.