Universidad de Chile venderá a Darío Osorio a la Superliga de Dinamarca al Football Club Midtjylland. Azul Azul espera nutrir las arcas del equipo con un suculento botín que bordea los 4.8 millones de euros. El comentarista Pato Muñoz siente que los azules erran el camino al dejar partir a la Joya de Hijuelas.

El periodista de Radio Cooperativa cree que la directiva de la U deja partir al futbolista en un momento culmine de la temporada, donde los azules deben enfrentar el Superclásico ante Colo Colo tras 6 partidos sin saber de victorias.

“El momento es inoportuno. En un momento deportivo complejo. No veo una amenaza para perder la categoría, pero entienden que la U no se puede contentar con eso”, indicó.

Darío Osorio no jugará más en la U (Photosport)

Muñoz al igual que Marcelo Barticciotto cree que la U tiene esa necesidad casi que obligada por dejar partir a Osorio, quien en los últimos meses no se consolidó como figura en la U, no fue referente en la Sub 20 y tampoco logró ser un jugador destacado en la Selección Chilena.

“Institucionalmente tiene esa necesidad. Yo creo que si no hubiese puesto esperanza en vender al jugador, en hacer caja y que esto iba a pasar, que le iba a reportar un ingreso al club, Osorio no se habría ido”, añadió.

Incluso, el periodista es claro en decir que “necesitaban hacer la venta de Osorio para cuadrar la caja, tener un fin de año más tranquilo. Si no estuviese esa idea, en el momento que lo dejan ir a Osorio es muy malo“.

Muñoz se aventuró a decir que en el futuro: “corren un riesgo, si a la U le va muy mal en el resto de año, esta se la van a cobrar. Se dedicaron a vender a un jugador en un mal momento para el club“.