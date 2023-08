Marcelo Barticciotto saca el habla sobre la situación de Darío Osorio, quien será traspasado desde la Univerisdad de Chile al FC Midtjylland en un valor que bordea los 4.8 millones de euros por el 80 por ciento del pase según se enteró Bolavip.

El comentarista de la Radio Cooperativa se muestra sorprendido sobre el paso de Osorio a una liga menor en Europa, sobre todo porque el AC Milan de Italia estuvo a una firma de llevarse al futbolista por un momento similar.

“No sé que estaba buscando la U. Se asustó por esa oferta del Milan que la rechazaron y los dirigentes se asustaron y dijeron que si no aceptamos ahora esta oferta no sale otra, no lo venderemos nunca por eso también es la urgencia“, empezó diciendo Barti en “Al Aire Libre”.

Marcelo Barticciotto es implacable con la decisión de la U en dejar partir a Darío Osorio (Photosport)

Marcelo Barticciotto, dejando atrás los colores de Colo Colo, es claro para mencionar lo que realmente pierde la U con la partida de Osorio. “Viene de un mal presente deportivo, vienen de perder, y más encima se están llevan a un jugador que si bien no era trascendental ni la figura del equipo, pero estaba siendo tenido en cuenta por Pellegrino, estaba jugando y le están poniendo más palos al trabajo del técnico en la U”, agregó.

Luego, Barticciotto en su misma línea volvió a reiterar lo que él piensa respecto a esta partida al FC Midtjylland, que es un elenco de menos relevancia que equipos que sonaron como el Leicester, Crystal Palace y el Wolverhampton.

“Osorio la sensación que ha dado es hacia abajo más que ir hacia arriba. Siento que la U apura esta necesidad de venderlo de forma urgente, porque está bien, quizás las expectativas que habían con él y que él mismo se encargó de generarlas, se fueron diluyendo“, sentenció.

Barticciotto volvió a repetir lo mismo: “Los dirigentes se asustaron y si no lo vendemos ahora no lo vendemos más”.