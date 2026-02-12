Universidad de Chile empieza a ultimar detalles para lo que será una nueva fecha del torneo nacional, en donde los ‘Azules’ esperan poder sumar su primer victoria en lo que será su visita a Palestino en el Municipal de La Cisterna.

Para este partido, Francisco Meneghini sorprendería con un importante cambio dentro de su equipo, en la que optará por el ingreso de Juan Martín Lucero en desmedro de Javier Altamirano, quien iniciaría el partido desde el banco de suplentes.

Tras lo que fue esta decisión, el ex futbolista Patricio Yáñez tomó la palabra en Radio Agricultura para cuestionar lo que fue esta determinación de ‘Paqui’ en dejar en el banco de suplentes a Javier Altamirano para este partido.

“Altamirano no es el responsable de la falta de funcionamiento de la U, otros andan bajísimos como Fabián Hormazábal y hasta el mismo Charles Aránguiz, que todavía no están a punto”, declaró el ‘Pato’.

Finalmente, Yáñez deja muy en claro que Francisco Meneghini aún no logra dar con el equipo ideal dentro de la Universidad de Chile y por esto, es que realiza tantos movimientos dentro de su formación, con cambio de esquemas y nombres.

“Pero la idea es meter a Juan Martín Lucero, con un Vargas que juega por izquierda o derecha, más un Assadi y los dos volantes que quieren que sea más protagonista”, cerró.

