La Universidad de Chile no levanta cabeza de la mano deMauricio Pellegrino y ayer sufrió una dura eliminación de la Copa Chile a manos de O’Higgins de Rancagua en el Estadio Santa Laura.

Los jugadores azules fueron pocos certeros en la tanda de penales y se retiraron cabizbajos bajo la atenta mirada de casi 14 mil hinchas que llegaron hasta el recinto de Independencia a apoyar al club de sus amores.

La U de Pellegrino sigue sin convencer y vuelve a caer ante sus hinchas | Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

El exfutbolista Patricio Yáñez usó su tribuna como comentarista deportivo en Deportes Agricultura para caerle con todo al adiestrador trasandino tras el bajo nivel del equipo laico.

“Es un equipo que no cambia y tuvo mucho tiempo para entregarle herramienta a los futbolistas. Me parece un tremendo DT pero esto ha pasado mucho que los entrenadores no conectan con sus jugadores”, apuntó el ex delantero de la Selección Chilena.

Para luego, dejar en claro que “la U tiene un plantel para ser campeón por lo irregular que esta el fútbol chileno, pero lo de ayer fue un fracaso. No estaba en los planes de nadie quedar eliminado ayer…Es hora de exigirle más a Pellegrino, tuviste un mes y medio para trabajar”.

“Tiene que mostrar algo más el técnico de la U, yo no estoy diciendo que se vaya Pellegrino pero mueve la aguja para que los Assadi y los Osorio tengan un poco de brillo”, cerró.