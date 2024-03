Pato Yáñez y su ácida crítica a U de Chile por no responder ante un Estadio Nacional lleno: "Si te tirita la pera..."

El Estadio Nacional se vistió de gala la noche del lunes para recibir a 40 mil espectadores en el duelo entre Universidad de Chile y Cobresal donde ambos equipos repartieron puntos en un vibrante empate 2-2.

La masiva presencia de hinchas azules en el coloso de Ñuñoa y su beneficio para el fútbol de la U fue cuestionada por Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, quien dijo que el fervor de los fanáticos muchas veces puso nervioso a la U.

En una línea parecida van los dichos de Patricio Yáñez, quien en el programa mencionado dijo que “La U, para mí, es una tremenda ganancia jugar con 40 mil personas en el Estadio Nacional, es lo que le hacía falta”, dijo.

El hincha azul se hizo presente en masa en Ñuñoa. | Foto: Photosport

“A partir de eso, creo que es un tremendo beneficio, más que una dificultad. Ahora, si no tienes la capacidad, si te tirita la pera para jugar un partido así contra Cobresal en el Nacional… no hay nada que hacer”, complementó el ex jugador de La Roja.

Con un poco de ironía, Yáñez dice que “Van a tener que salir a jugar a regiones no más, es un tremendo plus. Si a los jugadores les tirita la pera… es una cuestión que se entrena y solo, no se puede trabajar entrar a un escenario y que tu rendimiento se modifique”, remató.

Lo cierto es que Universidad de Chile ha jugado tres partidos de local, en donde registra triunfos ante Audax Italiano y O’Higgins y la reciente igualdad de Cobresal. Si bien en los primeros dos ganó, no mostró su mejor cara y, hasta el momento, la U se ha visto mejor de visita que de local.

El próximo rival de Universidad de Chile en el torneo

Cobreloa será el próximo rival de Universidad de Chile y el duelo se disputará este domingo 31 de marzo a las 6 de la tarde de Chile continental en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.