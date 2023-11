Mauricio Pellegrino vive actualmente días turbulentos en Universidad de Chile, donde una irregular segunda rueda puso en duda todo el trabajo que se hizo en la primera mitad del año donde la U, de una u otra manera, fue uno de los protagonistas del torneo.

Con un sistema de juego que nunca ha enamorado a los hinchas, pero que sí logró ser efectivo, Pellegrino y los azules terminaron la primera mitad del año como un candidato serio al título, pero se desinflaron en el segundo semestre.

La negativa racha de los azules este segundo semestre ha puesto en duda la continuidad de Mauricio Pellegrino al mando de la U, algo que Patricio Yáñez asegura saber con información absolutamente exclusiva y confidencial.

¿Pellegrino en la cuerda floja? | Foto: Photosport

En ESPN Chile, mientras se debatía la continuidad de Pellegrino, el histórico ex jugador de La Roja y los azules aseguró que “Yo la información que tengo es que de la U no quieren que continúe, no sé si estos matices de los clásicos donde ha ganado y empatado le van a dar continuidad”.

Patricio Nazario no se quedó con su información, sino que también la complementó con su pálpito sobre si el ex DT de Vélez Sarsfield debe continuar o no en el conjunto azul: “No es un técnico para continuar en Universidad de Chile”.

Lo cierto es que el cierre del año puede ser clave para Mauricio Pellegrino, ya que en caso de agarrar una racha de victorias y clasificarse a Copa Sudamericana podría cambiar enormemente el panorama para el DT y Azul Azul.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile jugará este viernes 24 de noviembre a las 18:00 PM de Chile continental frente a Coquimbo Unido en un duelo clave para llegar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Los azules en la tabla

Los azules marchan en el octavo puesto con 37 puntos, los mismos que tiene Universidad Católica quienes estarían agarrando el último cupo al segundo torneo importante de Sudamérica, pero con mejor diferencia de gol que la U.