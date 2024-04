El ex arquero de la U en 2012 asegura que Marcelo Díaz volvió en el momento justo al cuadro azul.

Paulo Garcés en modo bullanguero: "Me alegra ver a la U allá arriba por su gente y por Marcelo Díaz"

Universidad de Chile lidera la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, peleando el título después de varios años complicados y eso es lo que rescata el ex arquero azul Paulo Garcés, además de dedicarle varias palabras a su ex compañero, Marcelo Díaz.

Recordemos que el Halcón compartió el arco laico con Johnny Herrera en 2012, teniendo una destacada participación en la Copa Sudamericana de ese año cuando tuvo que atajar contra Emelec en Guayaquil.

En conversación con Bolavip, el campeón de América con la selección chilena recuerda que “yo siempre digo que la U no puede pelear el descenso, estuvo a minutos de irse a la B, entonces hoy me pone contento su campaña, los jugadores están más cotizados también y eso me alegra”.

Garcés agrega que hay una causal importante a la hora de analizar el momento azul, y es la vuelta de un jugador de casa que supo ser varias veces campeón con los universitarios. “Ver a la U allá arriba como se merece Universidad de Chile me alegra por su historia, también por la vuelta de Marcelo Díaz que le dio un salto de calidad”, asegura.

Paulo Garcés está feliz por el momento de MARCELO DÍAZ

Paulo Garcés: Marcelo Díaz volvió a la U en el momento perfecto

El portero asegura que Carepato está viviendo algo mágico y que además de portar la jineta de capitán, aporta dentro y fuera de la cancha en la campaña triunfal de la U desde que llegó Gustavo Álvarez. “Digo que los tiempos de Dios son perfectos y Marcelo Díaz debió volver varios años atrás, y Dios le tendió la mano en el momento preciso, imagina si hubiera llegado antes, hubiera peleado el descenso”.

Para cerrar, le dedica más palabras a su compañero en la U 2012. “Imagina lo que está logrando un histórico como él, mira como están los estadios, 45.000 personas, increíble”, cerró.