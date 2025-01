El supuesto fichaje del atacante uruguayo Octavio Rivero en la Universidad de Chile se ha transformado en una verdadera teleserie de este nuevo mercado de pases.

Y es que Gustavo Álvarez estaría buscando ciertas piezas para nutrir al equipo de cara a la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional y ahí el nombre del ex Colo Colo calzaría perfecto.

Sin embargo, desde Barcelona de Guayaquil, equipo dueño de su pase, no quieren desprenderse tan fácil del goleador y hasta el presidente ha sacado la voz en redes sociales sobre este tema.

El drama financiero que golpea a Barcelona de Guayaquil y a Octavio Rivero

Durante este lunes, el periodista Eduardo Erazo Veloz confesó en el programa StudioFútbol Radio que hay retrasos salariales en el Ídolo del Astillero y que esa podría ser la causa de muchos malestares de Rivero para partir.

“El jugador no tenía, no las tuvo y no tiene la intención de irse libre. Ha estado más de dos meses impagos, si quería pedir su libertad lo podía hacer y no lo hizo”, aseveró.

Rivero es una de las grandes figuras del Barcelona de Ecuador | FOTO: Archivo

Más tarde, el comunicador deportivo dejó en claro y lanzó que “hoy, Barcelona lo ha puesto al día ¿para qué? Para no correrse el riesgo de tener dos meses impago y él pida su carta de libertad”.

Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Godoy Cruz. Se jugará el sábado 11 de enero, desde las 20:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.