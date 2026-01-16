En la Universidad de Chile ha existido mucha expectación por lo que es el futuro de una de sus grandes figuras en este 2026, el volante azul Lucas Assadi, quien en las últimas semanas ha sonado fuertemente como opción del Atlético Mineiro.

El club brasileño ha mostrado mucho interés en contar con el crack de la U para este 2026, pero sus ofertas al ‘Romántico Viajero’ no ha sido para nada satifactorias, por lo que desde la U se niegan a la salida del jugador.

Ante este escenario, el equipo que comanda Jorge Sampaoli tomó una importante decisión respeto a esta negociación, en la que se retiró de la lucha por el fichaje de Lucas Assadi.

Esta situación sin duda que ha generado mayor tranquilidad en la Universidad de Chile, quien se fía de poder contar con Assadi en esta temporada 2026, la que es importante para los ‘Azules’.

Assadi y su futuro en la U es un misterio | Foto: Photosport

El plan del Atlético MG que busca derrumbar a la U

Si bien desde Brasil han indicado que hoy en día el Atlético Mineiro se bajó por la negociación por Assadi, desde el club brasileño siguen pensando en el fichaje del 10 azul, en la que piensan en un plan macabro que puede dejar sin pan ni pedazo a la U.

Según informó el medio Itatiaia Esporte de Brasil, el Atlético Mineiro a pesar de retirarse de las negociaciones en este mercado por Assadi, se volvería a acercar al jugador nacional en la próxima ventana de mercado para poder firmar un precontrato con el club brasileño.

“Atlético Mineiro alcanzó su oferta máxima, pero Universidad de Chile jugó duro y no quiere perder al jugador de 22 años, uno de los talentos más prometedores de Chile. Aunque las negociaciones han finalizado, el Atlético-MG sigue de cerca a Assadi, que podría firmar un precontrato a partir de mitad de año”, declararon.

En el conjunto brasileño esperan que Lucas Assadi pueda quedar como jugador libre y quedarse con su ficha pensando en el 2027, algo que sin duda podría ser un duro golpe para la Universidad de Chile, quien podría quedarse sin el jugador y sin ingresos de un traspaso.

Por esto, en la U buscarán evitar eso y ya empiezan a movilizarse para conseguir una extensión de contrato con mejorías para Lucas Assadi y así, evitar quedarse sin nada, por lo que ahora todo queda en manos del jugador nacional.