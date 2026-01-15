En la Universidad de Chile se preparan con todo para lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Azules’ que hoy son dirigidos por Francisco ‘Paqui’ Meneghini, buscan llegar de la mejor forma a el inicio del torneo nacional.

Dentro de esta preparación, en la U ha existido mucha incertidumbre por lo que es el futuro de su gran figura, Lucas Assadi, quien ha estado en la mira por parte del Atlético de Mineiro de Brasil.

El conjunto que es comandado por Jorge Sampaoli, ha tenido como una gran prioridad de mercado a Assadi para este 2026, en donde ha ejercido diversas ofertas a la U para poder lograr quedarse con el talentoso jugador azul, pero que no han sido suficientes.

Debido al tira y aflojas que han tenido dentro de esta última semana por esta situación, el conjunto brasileño tomó una importante y decisiva decisión por su intención de fichar a Lucas Assadi.

En Atlético Mineiro declinan de la opción de Assadi | Foto: Getty Images

Atlético Mineiro se olvida de Assadi

En el conjunto brasileño tomaron la importante decisión de haber desistido de las negociaciones por Lucas Assadi, debido a que han estado muy lejos en sus posturas para llegar a un acuerdo por el fichaje del jugador.

Así lo informó el periodista brasileño, Marco Geves en su cuenta de ‘X’, quien indicó que dentro de una importante fuente en el conjunto de Atlético Mineiro, tomaron la decisión de bajarse de la lucha por Lucas Assadi.

“Siguiendo con Lucas Assadi: una fuente importante de la directiva del Atlético nos contactó para decirnos que el club “se retiró de la mesa” porque el fichaje del chileno ya no es una prioridad”, fue lo que indicó.

De esta manera y de no existir sorpresas, Atlético Mineiro ya no ejercerá más ofertas por Lucas Assadi, echando pie atrás en lo que es esta negociación, decisión que llena de alegría a la Universidad de Chile.

