"¿Por qué no tener esa ambición?": Ex capitán de Universidad de Chile exige la clasificación a Copa Sudamericana

Por fin, Universidad de Chile volvió a los triunfos y lo hizo venciendo por dos tantos a cero a Audax Italiano en el Estadio Santa Laura, provocando la alegría de los hinchas, quienes volvieron a celebrar luego de 86 días.

Y con esta victoria, el entusiasmo azul aumentó considerando una posible clasificación a Copa Sudamericana, algo que asoma como exigencia mínima para una escuadra grande, que pasa a ser el objetivo mayor en la compleja temporada.

En ese plan, está el ex jugador de la U, Roberto Reynero, quien en diálogo con Bolavip Chile, manifiesta claramente, que el equipo tiene que ir por ese cupo, pese a que no logra comprender por qué los jugadores cambian tanto de un momento a otro.

“Claro, ¿Por qué no tener esa ambición si estamos a unos pocos puntos con 15 por jugar? La U debería pensar en eso y como se estuvo ocho fechas sin ganar, es muy variable el tema del rendimiento de los jugadores. Eso no me cabe en la cabeza”, afirmó el ex lateral izquierdo universitario.

Siguiendo en aquello, el otrora futbolista instó al plantel a seguir con más ahínco en pos de lograr ese boleto, pero para aquello hay que dar más de lo que se ha visto hasta el momento.

“Hay que jugarse la opción de pelear una clasificación, en la U no hay que dar el cien por cierto, si no el 150% o el 200%. Se puede lograr y se dieron cuenta que por más las deficiencias que tengamos. Ahora les entró el bichito, sobreponerse a lo malo y que ojalá puedan ir a una copa internacional y salvar el año”, cerró Reynero.

Reynero quiere que la U vaya por la Copa Sudamericana (Archivo)

¿Fecha y lugar del próximo partido de Universidad de Chile?

Ahora, viene un desafío inmediato para los de Mauricio Pellegrino y antes del largo receso por los Juegos Panamericanos, los azules tienen un bravo compromiso frente a Everton de Viña del Mar.

El cotejo se llevará a cabo este sábado 7 de octubre a las 17:30 horas, también en el Estadio Santa Laura en condición de local.