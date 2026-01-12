Universidad de Chile sigue trabajando a toda máquina en el mercado de fichajes. En este período, el cuadro estudiantil no solo busca incorporaciones, sino que también debe definir salidas.

Una de ellas está encaminada: se trata de un jugador juvenil que no fue considerado por Francisco Meneghini. ¿Hacia dónde emigrará? Se mantendrá en la categoría de honor.

Ese es el caso de Flavio Moya. Según información entregada por RedGol, el mediocampista de 20 años tiene negociaciones avanzadas para ser cedido por esta temporada.

Su destino: Deportes Limache. El conjunto tomatero tiene como objetivo cerrar su llegada para intentar permanecer en lo más alto del fútbol chileno. Su firma está por ser estampada.

“Está a punto de pasar a ser una opción más en el plantel que encabeza Víctor Rivero (…) Necesita un jugador para computar los 1.890 minutos sub-21 exigidos en las bases”, lanzó la fuente citada.

Flavio Moya trabaja en su salida Universidad de Chile para arribar a Deportes Limache. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Flavio Moya en Universidad de Chile

Durante su última campaña, el novel volante disputó una totalidad de 13 encuentros con la camiseta azul. En dichos compromisos, marcó un gol y no registró asistencias.

Cabe consignar que su contrato con Universidad de Chile rige hasta el 31 de diciembre de 2027. Por lo tanto, tras su eventual préstamo, deberá volver a La Cisterna.

En resumen: