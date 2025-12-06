Universidad de Chile tiene hoy un importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ buscan sumar un triunfo en su visita ante Deportes Iquique y esperar un milargo para poder conseguir un cupo al Chile 2 o Chile 3, que le permita poder estar en la Copa Libertadores.

A una fecha del fin del torneo, los dirigidos por Gustavo Álvarez aparte de poder conseguir cumplir el anhelo de volver a disputar la Libertaodores, también deben lograr cumplir un importante reglamento dentro del torneo: el minutaje sub 21.

En la Universidad de Chile aún no logran cumplir con los 1.890 minutos estipulados para cumplir con esta regla, la que hoy sí o sí en el ‘Romántico Viajero’ deben lograr.

¿Cuántos minutos sub 21 le restan por cumplir a la U?

A Universidad de Chile le restan por cumplir tan solo 16 minutos para llegar a los 1.890 minutos que están estipulados en esta regla, marca a la que deben llegar en su duelo ante los ‘Dragones Celestes’

Vásquez espera poder ser un aporte hoy para la U | Foto: Photosport

El volante Flavio Moya y el delantero Ignacio Vásquez, son los dos nombres que tiene el plantel azul para poder lograr con esta marca de minutaje sub 21 en esta jornada.

Ambos jugadores le dan la gran ventaja al DT de la U, que en caso de alinear a uno de ellos por ocho minutos en el campo de juego, los ‘Azules’ cumplirían con los minutos estipulados, debido a que ambos jugadores suman doble minutaje.

Flavio Moya (2005) e Ignacio Vásquez (2006) logran sumar doble minutaje según el reglamento por lo que es su año de nacimiento, lo que sin duda es una gran ayuda para la U, quien debe cumplir el minutaje estipulado para no sufrir la sanción de pérdida de puntos.

En Síntesis…