Universidad de Chile sigue con su plan de poder estructurar su plantel de cara a la temporada 2026, en la que analiza la opción de sumar nuevos jugadores, como también abrir la puerta para la salida de otros.

En las últimas horas, se dio a conocer una importante noticia sobre un jugador azul en este mercado, en el que los ‘Azules’ se despidieron de uno de sus elementos en esta temporada.

Se trata del volante nacional, Flavio Moya, quien no será parte de la Universidad de Chile para este 2026 y tendrá un nuevo club en el fútbol chileno para esta temporada.

Deportes Limache oficializó hace algunos instantes desde sus redes sociales al volante nacional como su nuevo refuerzo para este año y ya se encuentra trabajando con sus nuevos compañeros.

Moya llega a Limache | Foto: Photosport

“Bienvenido Flavio Moya. Flavio Moya es la decimotercera incorporación de Deportes Limache para la temporada 2026. El seleccionado nacional Sub-20, quien fue parte del mundial disputado en nuestro país, llega a préstamo desde Universidad de Chile para este año”, señalaron.

De esta forma, Universidad de Chile se desprende de un nuevo jugador en este mercado, en la que Moya parece no haber entrado en los planes de Francisco Meneghini.

En Síntesis