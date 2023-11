Universidad de Chile disputa uno de los partidos más importantes del 2023 este sábado. El elenco de Mauricio Pellegrino visita a la UC en una nueva edición del clásico universitario y un triunfo podría catapultarlo a puestos de Copa Sudamericana.

Un premio que para un histórico azul como Horacio Rivas sería un premio aunque no dará para olvidar la paupérrima campaña. “Está claro que Pellegrino esta en la recta final, pero es un partido con mucha historia. No pueden especular”, indicó el ex futbolista. Esto porque ya hay al menos tres candidatos para reemplazarlo.

Sin embargo, Rivas apuntó a que más allá de lo mostrado en cancha se puede lograr la clasificación a un torneo importante en 2024. Lo que sería de gran importancia para el club.

“La U eso sí tiene la oportunidad de intentar enmendar el rumbo para tratar de ver algo internacional. Es un partido de mucha responsabilidad que puede dejar mucho al club. Especialmente para la U que tiene saber superar esta valla como lo hizo en la primera rueda”, aseguró en diálogo con Bolavip Chile.

Historial del clásico universitario

El duelo entre Universidad Católica vs la U registrará su edición 197. Los azules lideran las estadísticas con 73 triunfos. El último se registró este 2023 cuando superaron por 3-0 al equipo de Ariel Holan.

En tanto los cruzados suman 60 victorias y en total hay 63 empates. Cabe consignar que los de la franja no han ganado clásicos este año y buscarán acabar dicha mala racha.

Assadi será la gran novedad de la U en el clásico universitario.

¿Cómo ver el clásico entre Universidad Católica vs La U?

El partido esta fijado para las 15:00 horas en el estadio Santa Laura. El encuentro será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports HD. Para seguirlo vía streaming está la opción de Estadio TNT Sports.