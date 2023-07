Tras la llegada del entrenador argentino Mauricio Pellegrino a la Universidad de Chile, las aguas se calmaron y los problemas de los últimos años comenzaron a quedar atrás.

El equipo trepó hasta el tercer lugar tras la goleada a la Universidad Católica, pero hay algunos que todavía no están conformes con lo mostrado por el Romántico Viajero.

Pellegrino FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Rafael Olarra, ex zaguero central del elenco laico, fue duramente crítico con el rendimiento del cuadro bullanguero y con el adiestrador argentino de 51 años.

“El hincha de la U no está identificado como juega Mauricio Pellegrino. Si tú me hablas que Pellegrino muestra diferente alternativas en el equipo, yo no veo una U que tenga alternativa de juego”, comenzó diciendo el ex seleccionado nacional.

“Cerró lo que es la posterior que es lo más obvio lo que estaba fallando la Universidad de Chile”, agregó.

“El juego de hoy de la U no convence con lo que uno le gusta de la Universidad de Chile No digamos que Pellegrino ha hecho cosas muy distintas”, sentenció Olarra.