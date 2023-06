Rafael Olarra sabe lo que es jugar un Clásico Universitario, ya que lo hizo por la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Con los azules, el Flaco ganó 5 títulos, mientras que suma un trofeo nacional con los cruzados. Ahora, el ex defensa fue de frente a horas del partido y se la jugó con todo.

En el panel de ESPN Chile, el ex zaguero azul lanzó su comentario en un sabroso diálogo con el conductor del espacio, Cristián Sánchez. Sin aspavientos, Olarra dio a conocer su favorito con sus argumentos respectivos.

“Es difícil enunciar un favorito… Voy de frente y no tengo problemas. Es difícil decir algo por qué no los hemos visto jugar semana a semana y no sabemos como está cada jugador. Por una cuestión de juego y por lo que ví hasta el último, para mí el favorito es Universidad de Chile”, expresó Olarra.

Rafael Olarra entregó su veredicto sobre qué equipo llega mejor al Clásico Universitario

El Flaco no se quiso dar tantas vueltas y, además, con sentido del espectáculo reafirmó que para él la U de Mauricio Pellegrino tiene muchas más cosas que el cuadro cruzado de Ariel Holan para el partido de mañana en el Santa Laura.

“Antes del ‘parate’, la U tenía argumentos como para poder quedarse con el partido. Con todos los factores que están influyendo, la Universidad de Chile es la que se puede quedar con el partido. ¿Querías una respuesta concisa? Ahí está”, agregó Olarra.

En el remate, Olarra va con pierna en ristre en el panel de FShow Chile. “Me preguntaste quién llega como favorito y te estoy contestando desde lo que vi hace un mes”, argumentó el Flaco.