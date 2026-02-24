Universidad de Chile marca tendencia en el fútbol argentino. ¿La razón? Hay dos directores técnicos con pasado azul que compiten de igual a igual para llegar a la banca de Newell’s Old Boys.

Si en las últimas horas trascendió que Gustavo Álvarez tiene opciones de dirigir al conjunto rosarino, se filtró que otro entrenador con estadía en la escuadra chilena puede arrebatarle el cargo.

¿De quién se trata? Según reveló Doble Amarilla, ese es el caso de Frank Darío Kudelka. El DT que estuvo en Universidad de Chile entre 2018 y 2019 (sin lograr títulos) toma fuerza para arribar a La Lepra.

“El cordobés ya charló de números con la dirigencia y está dispuesto asumir antes del clásico rosarino y dirigir el mismo en el Coloso Marcelo Bielsa el próximo domingo a las 17″, comenzó señalando la información.

Luego, el medio citado agregó: “Ese detalle inclinaría la balanza y pone a Frank Darío Kudelka más cerca de Newell’s que Gustavo Álvarez, cuya intención es asumir post-clásico rosarino”.

Frank Darío Kudelka, con paso por Universidad de Chile, se acerca a Newell’s. (Imagen: Photosport)

Newell’s será dirigido por un DT con paso por Universidad de Chile

A pesar de dicha cercanía de FDK con el cuadro trasandino, la determinación final aún no ha sido tomada. ¿Por qué? La cúpula institucional se sentará a conversar con ambos.

“Las próximas horas serán claves, ya que está fijada una reunión con Gustavo Álvarez y con Frank Darío Kudelka para definir al futuro entrenador del Rojinegro, que no conoce la victoria en lo que va del Apertura”, cerró.

