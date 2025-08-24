El fútbol tiene un sinfín de historias ocultas y ello bien lo sabe un entrenador con recordada estadía en Universidad de Chile. ¿Qué hizo? Involuntariamente, le salvó la vida a un jugador: ese es el caso de Frank Darío Kudelka.

Antes de desempeñarse en los azules desde 2018 a 2019, el DT tuvo diversas experiencias en Argentina. Una de ellas, fue en Libertad de Sunchales, elenco que dirigió entre 2005 y 2007.

En tal equipo y en su última campaña dirigiéndolo, se la jugó por otorgarle una oportunidad en el profesionalismo a Wilfredo Olivera. Hasta aquel entonces, el defensor trabajaba como un obrero más en una fábrica de pólvora.

Por ello, FDK lo fue a buscar hasta el lugar de sus labores y lo convenció de sumarse al plantel que él orquestaba. ¿Qué pasó? El zaguero aceptó la oferta sin saber de la catástrofe de la que estaba zafando.

Según relató el periodista Francisco Di Giusto en plena transmisión del encuentro entre Racing de Córdoba (actual club del defensa mencionado) y San Miguel, dicha propuesta le salvó la vida al futbolista.

“Se va a venir Wilfredo Olivera, que se presentó a la sociedad en aquel Argentino A (Torneo Federal) con la camiseta de Libertad de Sunchales, dirigido por Frank Darío Kudelka“, comenzó señalando el comentarista deportivo.

“(El DT) lo fue a buscar a donde trabajaba, una fábrica de pólvora. Lo convenció de renunciar para que se sume al plantel y cuatro días después la fábrica explotó. Murieron compañeros suyos. El destino y la fortuna”, agregó.

Frank Darío Kudelka en Universidad de Chile

El entrenador argentino no tuvo la mejor experiencia en los azules. Desde su arribo, estuvo al mando en 28 encuentros, registrando 16 victorias, cinco empates y siete derrotas.

Ante dichos números, se terminó despidiendo de Universidad de Chile. Actualmente representa a Huracán, elenco en el que ya acumula tres períodos (2013-2014, 2020-21 y 2024-2025).