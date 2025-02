Este domingo, Huracán de Frank Darío Kudelka y Leonardo Gil venció por 2 a 0 a San Lorenzo de Almagro en el clásico del barrio más grande del mundo. Los del exDT de Universidad de Chile no tuvieron inconvenientes para vencer al “Ciclón”, además de sorprender a toda Argentina con un emotivo gesto.

Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral fueron los autores de los tantos del “Globo” que desataron la locura en el Tomás Adolfo Ducó. Sin embargo, sin restarle mérito al triunfo, el extécnico de los azules destacó otro momento que se vivió previo al choque ante el “Ciclón”.

El emotivo momento que cautivó a Frank Darío Kudelka en Huracán

“Nos pasó algo maravilloso, que fue un imprevisto, que a veces te acerca más a lo humano, por eso digo que esto no es una batalla. Hay cosas más importantes, no porque haber ganado no lo tenga”, expresó el DT en la antesala del compromiso.

Allí reveló que: “Estábamos antes de salir en las arengas y se metió un niño con síndrome de Down. Se metió a los gritos y nosotros estamos en un círculo tan cerrado, de tanto egoísmo en el fútbol, que la primera decisión era que alguien lo sacar. Sin embargo, se nos ocurrió hacerlo participar e incluso dio sus palabras”.

Finalmente, agradeció incluso que el niño haya entrado a darle apoyo a su equipo, asegurando que aquello sirvió para calmar los nervios: “Cuando uno ve esas cosas, de qué te vas a quejar. Menos mal que entró, nos sacó de ese nerviosismo“.

Leonardo Gil figura en el “Globo”

Dentro del partido, una de las grandes figuras del “Globo” fue Leonardo Gil. El exvolante de Colo Colo goza de titularidad indiscutida con Kudelka y este domingo, además, se matriculó con una asistencia.

Leonardo Gil es genio y figura en Argentina, sorprendiendo con extraordinaria marca. (Foto: @CAHuracán)

Fue en la apertura de la cuenta que el “Colorado” sacó un gran centro de pelota detenida, para que Fabio Pereyra no perdonara al golero de San Lorenzo y marcara el primer tanto con un certero cabezazo.

Luego del triunfazo en el clásico, el “Colo” Gil se ganó muy buenas críticas por parte de los fanáticos de Huracán, muy por el contrario con lo que pasó durante gran parte de su último período en el “Cacique”.