Tal como ha venido sucediendo durante los últimos días, muchos canteranos de Universidad de Chile han tenido que buscar nuevos rumbos para continuar con sus carreras deportivas.

El último nombre dado a conocer por BOLAVIP CHILE que deja la escuadra azul es Renato Huerta. El joven atacante de 20 años parte el calidad de préstamo y será nuevo jugador de Unión La Calera.

Así como él, Daniel Navarrete, José Matías Fernández, Flavio Moya y Cristián Pardo, entre otros, han encontrado lejos del CDA la posibilidad de continuar con su desarrollo deportivo.

Ahora, otro formado en la cantera de la U asoma como la próxima salida de la escuadra estudiantil y se trata de Renato Cordero, futbolista que se esperaba tuviese mayor participación en la U de Gustavo Álvarez.

Renato Cordero logra principio de acuerdo para dejar la U

Según nuestro portal mediocampista oriundo de San Felipe tiene ya un principio de acuerdo para dejar la U y partir rumbo al Audax Italiano, justamente el próximo rival de los azules en el Campeonato Nacional.

El ex seleccionado sub 23 no contempla en la U de Gustavo Álvarez al menos, por este 2024 y se va al club floridano que dirige el técnico argentino, Walter Erviti.

Uno de sus rivales en esa zona por el puesto será el trasandino Emmanuel Cecchini. El ex Unión Española no estará ante la U luego de ser expulsado en el duelo ante Deportes Iquique.

Audax Italiano debutó con derrota en el torneo ante Deportes Iquique (Photosport)

¿Cuáles fueron los números de Renato Cordero en 2023?

Durante la temporada 2023 entre Campeonato Nacional y Copa Chile, Renato Cordero disputó 14 partidos, 11 de ellos de titular y no anotó goles.