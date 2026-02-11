Universidad de Chile no vive buenos días bajo la estadía de Francisco Meneghini. El DT argentino sigue sin sumar victorias en el certamen local, lo que instala dudas sobre su futuro en el conjunto estudiantil.

Y, a su vez, hay otro factor que lo tiene contra las cuerdas: se filtró un roce con el plantel profesional. El encargado de destaparlo fue Cristián Caamaño a través de Balong Radio.

¿Qué pasó? El periodista reveló un malestar de los jugadores azules por una decisión del cuerpo técnico. El accionar del nuevo entrenador comienza a generar estragos en el CDA.

“La rigidez táctica quedó destrozada en Lima. Ahí fue el primer aviso de que no sería tan sencilla la situación. Después, hay un detalle del que me enteré ayer y lo comentamos fuera de micrófono“, lanzó.

“Pasó al día siguiente del partido con Audax Italiano, con todos los antecedentes, con los familiares. El ambiente se encrespó para todos, el partido terminó muy tarde y fue una noche muy tensa para todos”, agregó.

El plantel de Universidad de Chile tuvo un desencuentro con Francisco Meneghini. (Imagen: Photosport)

El roce entre Francisco Meneghini y el plantel de Universidad de Chile

Luego de dicha introducción, el comunicador entregó los pormenores del hecho. Todo pasó por una determinación del estratega tras el polémico (por las expulsiones e incidentes en las graderías) empate 0-0 ante los de La Florida.

“Él tenía previsto un partido amistoso, muy temprano, ante el SIFUP. Los jugadores pensaron que con todo lo que había ocurrido, se podía haber postergado o jugado en otro momento”, relató Cristián Caamaño.

“Sin embargo, los citó temprano a jugar el partido. Eso no cayó bien, sobre todo en los más experimentados. Entendían que lo mejor era darles descanso, enfriar la cabeza y después ver cuando se jugaba el partido”, cerró.

En resumen: