Federico Mateos hizo en el día de ayer su debut absoluto con Universidad de Chile en la caída ante Coquimbo Unido por 0-2 en el puerto pirata, compromiso que sirvió para que los azules estiraran las piernas tras una extenuante pretemporada.

El partido del ex hombre de Ñublense no fue el de los mejores e incluso fue de los más reprobados por los hinchas de Universidad de Chile en Redes Sociales, quienes esperaban más de uno de los jugadores fuertes del equipo chillanejo que clasificó a Copa Libertadores.

El partido de Mateos se tomó el panel de Deportes en Agricultura, donde Cristián Caamaño esperaba muchísimo más de un jugador que llegaba con cartel de adueñarse del mediocampo azul.

Mateos no mostró mucho de lo que sí hizo en Ñublense. | Foto: Agencia UNO

“Lo que me llama la atención es que jugadores como Mateos, que uno decía que conoce la liga chilena, haya sentido la presión, lo vi mucho más tomado que Matías Zaldivia por ejemplo”, dijo en un comienzo.

El comunicador puntualiza que “El que es bueno, es bueno, deja cositas. Ayer Mateos no dejó nada, me llama mucho la atención. No digo que sea un mal refuerzo ni que vaya a fracasar, pero me llamó la atención”.

ver también Ex azul no ve grandes diferencias entre Lea Fernández y Ronnie o Palacios

En el cierre, se deshizo en elogios para un ex albo para mostrar su punto: “Yo veo a Zaldivia con pifia y todo, el tipo te podrá gustar o no, pero uno dice ‘parece que ha jugado toda la vida en la U’ y ahí te das cuenta que este tipo debiese marcar una diferencia en una zona muy delicada para la U”.