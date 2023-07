Universidad de Chile y varios clubes del fútbol chileno viven complejos momentos en cuanto a lo financiero, de tal forma que muchas de las escuadras nacionales no han podido realizar transferencias bombásticas en el presente Campeonato Nacional

Esta situación tiene a Mauricio Pellegrino y los hinchas bullangueros preocupados por el futuro del Romántico Viajero, quienes ven como la dirigencia azul no ha abrochado la llegada de ningún refuerzo para mejorar los aspectos más débiles del equipo.

FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Fue en el programa Al Aire Libre de Cooperativa que el ex gerente deportivo azul, Rodrigo Goldberg, levantó la mano y alzó la voz sobre los supuestos problemas económicos que arrastra la U.

“En el pasado no tan lejano, la U pagó sueldos, comisiones, que eran totalmente fuera de mercado. Sueldos y compras de pases que eran realmente que no son para este mercado”, puntualizó el ex ariete.

“Los mismos premios. Cuando uno decía que a la U le entra plata por la clasificación a torneos internacionales, el 90 por ciento se lo llevaba el plantel, a la U no le quedaba nada y perdía plata en participaciones internacionales porque todo se lo llevaba el plantel. Siempre era pagar, pagar y pagar”, concluyó.

Recordar que el mercado de pases finaliza este jueves y la U ha sufrido las bajas de Mauricio Morales (partió a préstamo Deportes Antofagasta) y Luis Felipe Gallegos (rescindió su contrato y fichó por el OFI de Creta).