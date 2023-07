Un contundente José Pepe Ormazábal enciende la hoguera con el futuro de Mauricio Pellegrino en Universidad de Chile: "Si no le traen el refuerzo y pierde ante Magallanes, por dignidad, debe renunciar"

La pista se puso pesada en la Universidad de Chile luego de las dos derrotas consecutivas ante Unión Española y Palestino que complicaron en demasía las pretensiones azules en el Campeonato Nacional.

Ahora bien, una nueva arista alerta un poco las aguas en el Centro Deportivo Azul y se trata del entrenador, Mauricio Pellegrino, quien como contó este martes Diario La Tercera, pareciera no estar muy contento luego que la dirigencia no trajera ningún refuerzo de cara a la segunda rueda.

¿Qué debiera ocurrir con el técnico de la U? esto debido a que tampoco se han acercado a él para conversar de una eventual renovación de contrato en los universitarios, razón que alerta aún más la situación.

Bolavip Chile dialogó con el destacado relator de la U, José Pepe Ormazábal, quien dio un contundente diagnóstico en relación a lo que debiera hacer el Flaco Pellegrino.

“Si no le traen ningún refuerzo, que no se lo traerán, por dignidad tendría que marcharse. Ojo, que de perder con Magallanes, el hombre puede marchar, aunque no es por tema de dinero. Si pierde el domingo, ya es una crisis”, afirmó el histórico relator.

Duelo ante la Academia asoma como trascendental en el futuro de la U y quizás, del propio Pellegrino (Photosport)

Esto, enmarcado, en el hecho que pareciera no tener el respaldo de la dirigencia de Azul Azul, razón por la cual, el comunicador reitera que ante una situación como la que vive el trasandino, sumado a malos resultados que podrían venir, es mejor cerrar la puerta por fuera.

“Si él no siente respaldo de la directiva, pierde con Magallanes y luego se lleva una boleta con Colo Colo… por dignidad, debería renunciar”, concluyó un lapidario Pepe Ormazábal.

El duelo ante la Academia asoma como clave pensando en el futuro de la U en el torneo, como también la perspectiva del técnico, que más allá de su buen trabajo, avalado por la forma, pareciera estar cada vez más disgustado.