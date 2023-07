Rodrigo Goldberg le mete presión a Universidad de Chile para que renueve a Luis Casanova: "No es un sueldo tan alto, no es nada descabellado"

En la Universidad de Chile se viven días tranquilos en lo deportivo. Sin embargo, desde la dirigencia azul continúan viendo el tema de las renovaciones de contratos para la temporada 2024, como es el caso de Luis Casanova.

El zaguero central nacional y capitán del Romántico Viajero, quien tiene contrato vigente hasta fin de año, ha tenido una gran temporada y en la U quieren renovarle a toda costa, pero la gran traba para su renovación sería el aspecto monetario.

Casanova es uno de los puntos altos en el equipo de Pellegrino | FOTO: Jose Robles/Photosport

En el programa Al Aire Libre de Cooperativa, el ex gerente deportivo de la U, Rodrigo Goldberg, se tomó un minuto para hablar sobre el posible nuevo acuerdo de Casanova.

“Yo lo sé porque a mí me tocó firmar ese contrato y efectivamente no es un sueldo tan alto. Él venía de Temuco cuando lo contratamos y firmamos inmediatamente la opción de compra, la hicimos efectiva y cuando uno hace efectiva la opción de compra uno ya viene con sueldo acordado”, dijo en el arranque el ex ariete azul.

Agregando que “ese sueldo para ser central de la U es bajo, si es que no hizo un arreglo posterior”.

“Si está pidiendo algo, conociendo a Lucho (Casanova) no creo que se nada descabellado y además es un tipo ultra profesional, está identificado con el club, es un futbolista probado. Ojalá se quede porque ha sido un tremendo aporte”, concluyó Goldberg.