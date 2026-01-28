Universidad de Chile se prepara para el debut oficial de Francisco Meneghini. El entrenador del conjunto laico tendrá que enmendar el camino tras la caída 3-0 en Lima, Perú.

Por ello, Rodrigo Herrera le envió un potente consejo al DT argentino. ¿Qué pasó? En los micrófonos de BOLAVIP Chile, el periodista lo llamó a reaccionar y hacer las cosas en silencio.

La razón es evidente: el comunicador no ha quedado conforme con el rendimiento que ha tenido el estratega de 37 años en la pretemporada. Para él, debe acentuar su trabajo.

“Veo que está confundido. Se encontró con una realidad que todavía él no la entiende bien, no ha logrado su idea de juego, simplificarla para que todos la entiendan”, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el director técnico de Universidad de Chile, agregó: “Y aparte tiene que administrar un camarín lleno de pesos pesados. Eso es algo que por primera vez está enfrentando”.

Francisco Meneghini tiene una compleja misión. (Imagen: Club Universidad de Chile)

La advertencia a Francisco Meneghini en Universidad de Chile

Finalmente, Rodrigo Herrera le recomendó al entrenador azul no exponerse en demasía en los medios de comunicación. Para él, tiene que focalizarse en lo netamente deportivo.

“En vez de concentrarse en dar entrevistas y en aclarar lo que pasa, debería estar pensando en el objetivo fundamental, que es ganarle a Audax Italiano y cambiar el foco de las cosas”, cerró.

