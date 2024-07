Este viernes, Gustavo Álvarez mostró su molestia, luego de la marginación de Marcelo Morales del duelo ante Everton el fin de semana pasado por Copa Chile, donde él mismo dijo que la determinación fue algo netamente técnico y que pasó por él.

Y durante la semana hubo algunos cuestionamientos hacia el entrenador argentino, quienes no creyeron su versión sobre el tema, algo que dejó de manifiesto Álvarez en esta jornada, señalando que la prensa miente y tergiversa.

Reacciones hubo a los dichos del DT y uno de ellos fue el periodista Rodrigo Herrera, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE, desde su punto de vista, el estratega se está victimizando.

“Escuché la conferencia y la verdad es que quedé sorprendido. Acá, Álvarez se está victimizando y además, acusando a la prensa de faltar a la verdad”, manifestó Herrera.

Herrera: “Álvarez no está…”

Siguiendo en su interpelación, el comunicador rememoró lo que vivió el técnico en su paso por Huachipato por el tema de Bastián Roco. “Tampoco, aclara lo que pasa. Dice que vio mal a Morales en la semana pasada, pero se contradice con la situación contractual que vive el jugador con Azul Azul y en Huachipato, vivió algo similar con Roco. Le dijeron que no lo pusiera y él no tuvo ningún problema”, revivió el comentarista.

A su vez, agregó que lo que hace Gustavo Álvarez, “lejos de esclarecer, lo que hace es confundir. No se le ataca por ser el técnico de la U, se le ataca por una situación que está en el límite de la ética y eso está en todas partes discutido”, sostuvo.

Finalmente, agrega que “el sacar, congelar o borrar a un jugador no es ilegal, pero no siempre es correcto, sobre todo la U que lleva un nombre de una universidad y la Inspección del Trabajo ha castigado esas prácticas”, enfatizó para cerrar con un “confundir más, es algo que no está a la altura de un técnico de la U”, concluyó Rodrigo Herrera.

Rodrigo Herrera se siente decepcionado de los dichos de Gustavo Álvarez (Archivo)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 21 de julio, Universidad de Chile vuelve al ruedo en el Campeonato Nacional de Primera División, visitando a Cobresal en el Estadio El Cobre del Salvador. El duelo, arrancará a las 15 horas.