Universidad de Chile igualó sin goles frente a Palestino y sigue sin sumar triunfos en 2026. La U abrió la cuenta en los últimos minutos del encuentro, pero tras una revisión en el VAR la esperanza azul se acabaría.

Luego de un intento de centro de Charles Aránguiz, el portero árabe, Sebastián Pérez, intentaría agarrar el balón en el aire, pero cometería un grosero error, que culminaría en el gol azul.

Todo era celebración en la banca azul hasta que hubo llamado del VAR al árbitro, Diego Flores. Luego de que en la jugada previa al gol, el defensor de la U, Matías Zaldivia rozara el balón con la mano, el tanto de Aránguiz terminaría anulado.

“Sobre el gol anulado, a mi me parece que es un absurdo de VAR, en primer lugar porque es muy difícil determinar si la toca o no con la mano (Zaldivia)”, declaró el periodista Rodrigo Vera en conversación con BOLAVIP Chile.

El informador se sumó a las criticas contra el arbitraje en donde gran parte del público azul y diversos periodistas no aprobaron la decisión.

La U tuvo el triunfo en los últimos minutos

“Me parece que pasa demasiado tiempo entre la supuesta mano de Zaldivia y el gol. Hay demasiado juego después para que esa jugada termine irrumpiendo en el gol de la U”, cerró el periodista de Chilevisión.

¿Qué viene para la U?

Los dirigidos por Paqui Meneghini deberán levantar la cabeza y prepararse para recibir a Deportes Limache el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas. Esto válido por la cuarta jornada de la Liga de Primera 2026.

En síntesis