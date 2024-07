Los hinchas de Universidad de Chile se han caracterizado por seguir al Romántico Viajero en las buenas, las malas y las más malas, situación que es alabada por los diversos simpatizantes del balompié nacional cada vez que pueden.

La verdad es que el lateral Fabián Hormazábal desde su llegada al Centro Deportivo Azul (CDA) se ha ganado el cariño de los aficionados de la U a punta de buenas actuaciones y por su entrega en el campo de juego.

Ahora, el ex O’Higgins de Rancagua fue diagnosticado con una contractura en el bíceps femoral derecho y no pudo estar en el duelo ante Cobresal, pero eso no fue impedimento para que este le hiciera llegar un mensaje a un fanático del Chuncho llamado Carlos Tapia, que está hospitalizado por un cáncer.

FABIÁN HORMAZÁBAL LE ENVÍA UN MENSAJE A UN HINCHA DE LA U

Y es que rápidamente en redes sociales se hizo viral un especial mensaje de la hija de Carlos, Natalia Tapia, la cual le pidió un saludo de parte de la U a su papá, que se encuentra complicado de salud.

“Mi papá le dieron la noticia que su cáncer despertó, por ello está hospitalizado recibiendo un nuevo tratamiento hoy está de cumpleaños y le haría mucha ilusión recibir un saludo por parte del equipo ojalá me ayuden para que llegue este mensaje su nombre Carlos Tapia”, escribió.

Fue ahí que apareció el jugador de 28 años, quien le hizo llegar a Tapia un video con un especial saludo, donde le envió mucha fuerza y ánimo para lo que viene.

“Hola por acá el Fabi Hormazábal, jugador de la U. Quería mandarle un saludo muy grande a Carlos Tapia, también mandarle mucho ánimo, mucha fuerza y un abrazo gigante”,

EL MENSAJE DE HORMAZÁBAL AL HINCHA DE LA U