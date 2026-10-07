En Universidad de Chile recibieron una buena noticia a horas del partido por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Este martes por la noche se dio a conocer lo que pasará finalmente con la presencia de hinchas de la U en la visita a Deportes Antofagasta por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Esto porque existía la posibilidad que saliera la eventual sanción para Universidad de Chile tras lo sucedido el pasado 24 de septiembre en la llave de octavos de final con Everton de Viña del Mar, cuando tuvo que ser suspendido el partido de ida en Viña del Mar.

Todo a raíz de incidentes protagonizados por barristas azules en el Estadio Sausalito, incluso lanzaron bengalas a la cancha que estuvieron cerca de impactar sobre los propios jugadores del elenco laico.

En la U todavía esperan por el castigo en la Copa Chile (Foto: Manuel Lema/Photosport)

Lo cierto es que esta jornada no se dio a conocer el fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por lo que mañana podrán decir presente los fanáticos estudiantiles en la visita al cuadro Puma.

Es más, fue autorizado la presencia de 2 mil hinchas de la U en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta. Por lo demás, esta noche se realizó un banderazo en el hotel donde se está hospedando el Romántico Viajero.

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Ahora, esto no quiere decir que la U. de Chile no tendrá castigo, pues en los próximos días se daría a conocer la decisión final de la Primera Sala.

¿A qué hora es el partido de D. Antofagasta vs. U. de Chile?

El partido de ida entre Deportes Antofagasta y Universidad de Chile, por los cuartos de final de la Copa Chile, se disputa este miércoles 6 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán.