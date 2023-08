La partida de Darío Osorio sigue dividiendo aguas en Universidad de Chile, sobre todo porque la venta se da en una semana clave donde no sólo los azules juegan el Superclásico, es un hecho que la permanencia de Mauricio Pellegrino depende de lo que suceda en este enfrentamiento ante Colo Colo.

Bolavip conversa con Marcos González el que afirma que no le llama la atención de que parta la Joya de Hijuelas, pero que sí “me sorprendió que fuera a Dinamarca, pero está bien, era tiempo de que el muchacho saliera, hubo muchos rumores hace rato y se nota que él no estaba bien en la U, no estaba tranquilo”.

El Lobo del Aire entiende que llegar a ese país “es la puerta para llegar a Europa, después uno o dos años en esas ligas y después saltar a una grande, condiciones tiene, capacidad la tiene”.

Marcos González acepta el llamado de Bolavip para conversar sobre Darío Osorio.

González es de la idea de que “más allá de venderlo, él no tuvo el protagonismo que debía tener en la U, entonces está súper bien vendido. Y no digo que no fue protagonista por él, fue porque no lo hacían jugar no más”.

Respecto a si la U lo extrañará en el Superclásico, el campeón de la Copa Sudamericana es claro. “Para mí es el mejor jugador que teníamos junto a Assadi y estoy preocupado hace rato, pero tengo fe que el equipo va a jugar totalmente distinto, los clásicos son otra cosa”, cerró.

¿Cuál será el primer partido de la U sin Darío Osorio?

El primer partido de los azules sin Darío Osorio dentro del plantel será este sábado cuando tengan que recibir a Colo Colo en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.