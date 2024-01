En la Universidad de Chile siguen trabajando en lo que es el mercado de pases. El Romántico Viajero quiere abrochar lo antes posible a los refuerzos, para así Gustavo Álvarez pueda trabajar con tranquilidad para el comienzo del Campeonato Nacional 2024.

Uno de los puestos a reforzar es la delantera y ahí el indicado para llegar sería Rodrigo Holgado, pero los azules tendrían una carta bajo la manga en caso de que no llegue el futbolista trasandino y es Rubén Bentancourt, de 30 años, que viene ser campeón del fútbol uruguayo con el Liverpool.

Sin embargo, en las últimas se informó desde Uruguay que el jugador en cuestión estaba “casi listo” para estampar su firma con Nacional, situación que no sería tan así.

EN URUGUAY PONEN EN DUDA EL FICHAJE DE BENTANCOURT EN NACIONAL

Durante este miércoles, el connotado periodista uruguayo Martín Charquero en el programa Carve Deportiva fue contando la actual situación sobre las negociaciones entre Bentancourt y el club uruguayo.

“Bentancourt no está para firmar en Nacional y está bastante complicado para que firme porque hay una diferencia económica muy importante entre lo que Nacional oferta y el jugador quiere”, indicó el comunicador radial y televisivo.

Bentancourt fue una de las figuras del fútbol uruguayo | FOTO: Getty Images

“Nacional tiene un tope salarial y no quiere acercarse a ese tope para un futbolista que no es concebido como un titular indiscutido, por eso la situación no parece muy clara”, cerró.

¿QUIÉN ES RUBÉN BENTANCOURT Y CUÁNTOS GOLES MARCÓ EN LA ÚLTIMA TEMPORADA?

El jugador de 30 años es agente libre desde este domingo y viene de levantar el título de campeón del campeonato uruguayo con la camiseta de Liverpool y ser el goleador del equipo con 17 goles en 36 partidos.