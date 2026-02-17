El debate por el uso del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para Universidad de Chile en los últimos años.

El elenco universitario ha debido modificar programaciones, cambiar localías e incluso enfrentar cuestionamientos por el estado del campo de juego tras la realización de eventos masivos en el principal recinto deportivo del país.

La calendarización de recitales y la disponibilidad del estadio no siempre han estado aseguradas para el Chuncho, especialmente en momentos clave del campeonato, generando tensión tanto en lo deportivo como en lo dirigencial.

Podría haber un antes y un después para Universidad de Chile por el uso del Coloso de Ñuñoa | FOTO: Luis Quinteros/Photosport

Las palabras de Natalia Duco que pueden cambiar el futuro de la U en el Nacional

En ese contexto, la futura Ministra del Deporte, Natalia Duco, abordó el tema y dejó una señal que podría impactar directamente en la planificación de la U de aquí en adelante.

“Es un tema que lo estamos viendo hoy, sé que es un tema conflictivo y un tema que hay que definir, que es el Parque Estadio Nacional y todo lo que tiene que ver con los recitales”, señaló Duco a la prensa tras una nueva jornada de reuniones con el actual ministro Jaime Pizarro.

La exlanzadora de bala fue clara al marcar una postura inicial: “Les puedo adelantar que la prioridad del deporte va siempre por sobre otras cosas y que la prioridad del Parque Estadio Nacional es el centro del deporte en Chile y no puede ser de otra manera”.

Por último, Duco reconoció que el escenario no es simple: “Hay que ver cómo lo logramos, cómo logramos un equilibrio. Hay otros temas jurídicos y financieros que no podemos pasar por arriba, pero la prioridad la tiene el deporte sobre los conciertos”.

