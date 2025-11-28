Universidad de Chile perdió la paciencia por no poder utilizar el Estadio Nacional. El cuadro azul sufrió un duro revés con el principal coliseo deportivo del país y será local ante Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura.

Ante tal panorama, la institución laica arremetió a través de un comunicado oficial. La dirigencia cuestionó la situación y, a la vez, la lamentó: era la despedida de la temporada 2025 en la casa histórica.

En primera instancia, la misiva dejó en claro qué entidades sí colaboraron con la realización del compromiso en Ñuñoa. Fue la primera parte del descargo antes de arremeter contra el culpable del portazo.

“Agradecemos al IND, la Delegación Presidencial Metropolitana y a la Teletón por las reuniones y los esfuerzos hechos para cumplir con todos los requisitos que permitían disputar el partido contra Coquimbo Unido”, señaló el mensaje.

“Lamentamos que, pese a que todas las coordinaciones estaban hechas, nos comunicaran la negativa del uso del recinto tan encima del duelo, una situación que perjudica a nuestro club, abonados e hinchas“, agregó.

Universidad de Chile no podrá ser local ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile apunta contra el responsable

Finalmente, la escuadra universitaria lanzó un misil, pero no registró el objetivo: dejó un potente mensaje sin un destinatario exacto. Destruyó la decisión tomada a menos de una semana del encuentro.

“Nos cuesta entender la decisión de la autoridad, que no es el IND ni la Delegación Presidencial Metropolitana, que negó el uso del Estadio Nacional“, cerró la carta.

Cabe destacar que el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, por la Liga de Primera 2025, se jugará el martes 2 de diciembre. Será desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.

En resumen: