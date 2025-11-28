Universidad de Chile recibió un tremendo baldazo de agua fría en esta jornada y todo esto sobre lo que será su próximo duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentan ante Coquimbo Unido.

El duelo entre ambos equipos en una primera instancia se iba a disputar en el Estadio Nacional con un aforo completo, pero en las primeras horas de esta jornada, esta opción se cayó rotundamente.

Hace unos instantes, desde la ANFP se confirmó que el duelo entre ‘Azules’ y ‘Piratas’ cambiará de sede y horario, en la que se disputará el mismo martes 2 de diciembre, pero a las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.

La razón por la que le negaron el Nacional a la U

El duelo entre la U y Coquimbo tiene cambios | Foto: Photosport

El periodista nacional Gonzalo Fouillioux soltó una tremenda bomba en el programa ‘Balong Radio’, donde reveló quién se negó a que el duelo entre la U y Coquimbo se dispute en el Estadio Nacional.

“El Ministerio del Deporte no quiso pasar el estadio, no se conocen las razones”, fue lo que señaló el comunicador.

Ante esta situación, se espera que en las próximas horas en la Universidad de Chile se manifiesten a lo que es esta situación, la que sin duda generó mucha incomodidad en los dirigentes e hinchas del ‘Romántico Viajero’.

En Síntesis…