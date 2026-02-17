Universidad de Chile ya empieza a poner el foco en lo que será su próximo duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se deben enfrentar ante Deportes Limache en el Estadio Nacional.

El conjunto ‘Laico’ trabaja para llegar de la mejor forma posible a este compromiso, en donde la U espera poder conseguir la primera victoria en el 2026.

Para lo que será este duelo, el estratega Francisco Meneghini recibe una importante noticia dentro de su plantel, en la que recupera a un importante jugador para enfrentar al líder del torneo.

Se trata de Felipe Salomoni, el carrilero izquierdo vuelve a ser opción para el entrenador de la Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Limache por la cuarta fecha del torneo.

Salomoni vuelve a ser opción en la U | Foto: Photosport

El jugador argentino cumplió sus dos fechas de suspensión tras su expulsión ante Audax Italiano, el que lo hizo quedar fuera de los partidos ante Huachipato y Palestino.

De esta forma, Salomoni vuelve a ser opción en la Universidad de Chile, noticia que sin duda alegra a Francisco Meneghini, ya que recupera a un importante jugador para lo que es la banda izquierda de su equipo.

Durante estos días, Felipe Salomoni, Diego Vargas y Marcelo Morales se disputarán su puesto para lo que será el lugar de carrilero y lateral izquierdo para el próximo duelo de la U.

En Síntesis