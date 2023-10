Sebastián Miranda explica con peras y manzanas el caso de Maxi Guerrero en Universidad de Chile: "En ese momento no estaba preparado para jugar en la U"

El delantero Maximiliano Guerrero ha respondido con creces a la confianza de Eduardo Berizzo en estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y se ha transformado en una de las grandes figuras de la Selección Chilena Sub 23.

El actual jugador de Deportes La Serena le dio el triunfo al Equipo de Todos ante México en Viña del Mar y se mostró bastante activo ante Uruguay, situación que hizo que los dirigentes de Universidad de Chile pusieran manos a la obra e intentarán ficharlo de cara a la temporada 2024.

Recordar que el atacante de 23 años tuvo un breve paso por las divisiones menores del Bulla, pero al no tener oportunidad partió al cuadro papayero, donde ha resaltado en la actual temporada.

Guerrero vistiendo la camiseta de la Universidad de Chile | FOTO: Archivo

Sebastián Miranda, entrenador de la categoría de Proyección de la U, dialogó con el programa La Magia Azul, en el cual fue consultado acerca de la llamativa salida de Guerrero del Romántico Viajero.

“Hay jugadores que nosotros vamos a desvincular y es normal, como el que está de moda ahora que es Maxi Guerrero. Él se fue hace cinco años y estoy muy feliz por él que haya encontrado un lugar donde se pueda desarrollar, a lo mejor en ese momento no estaba preparado para jugar en la U y a lo mejor el próximo año si está de jugar en la U porque vivió el proceso distinto y se dio cuenta de cosas que él estando acá no tuvo”, afirmó.

“Es muy fácil criticar ahora y decir ‘Ah, Maxi Guerrero se fue para allá ¿Por qué la U lo dejó salir?’. Él cumplió su ciclo formativo en la U, no tuvo la posibilidad de ir al Primer Equipo, fue a otro equipo y hoy día encontró su lugar y ahora está en la Sub 23”, añadió.

“Es injusto porque jugar en la U no es fácil porque la presión es distinta, pero está posibilitado de jugar en otro equipo. Esa vuelta que tiene que dar a mí no me parece mala y capaz el próximo año si esté”, sentenció.

¿Qué viene para Maximiliano Guerrero?

Luego de que termine la participación del fútbol masculino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el delantero debe integrarse a Deportes La Serena para jugar la Liguilla de Ascenso.