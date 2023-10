Tras el triunfo por 2 a 0 ante Audax Italiano, la Universidad de Chile dejó atrás los ocho encuentros sin saber victorias en el presente Campeonato Nacional y en el camarín azul se respira un nuevo aire.

Con este resultado, el Romántico Viajero escaló en la tabla de posiciones y quedó a tiro de cañón de las copas internacionales: un punto separan a la U de Coquimbo Unido, el último clasificado a Copa Sudamericana.

Los jugadores de la U volvieron a abrazarse después de mucho tiempo | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

En conversación con Bolavip Chile, el reconocido periodista Héctor Tito Awad analizó todo los pormenores de lo que dejó el duelo entre el Bulla y los Itálicos en el Estadio Santa Laura.

“Yo en un comienzo dije que no les iba a exigir nada y solamente que ganen porque pedirles que jueguen bien es difícil, pero si se puede jugar a la U. Me asusté en el primer tiempo porque he visto pocos primeros tiempos con tan poco fútbol y tan malos como el de la U y Audax, el único que se salvó fue Nery Domínguez”, manifestó el contertulio de la U en el programa Show de Goles de TNT Sports.

Agregando que “en el segundo tiempo, el profesor movió las piezas y la U empezó a jugar a la U. En el mediocampo con el chico Cordero que corretea y corretea pero que es muy desordenado, un Nery Domínguez inteligente, con un Guerra donde debe estar que es dentro del área y ya está bueno que baje porque él es centrodelantero, tiene potencia, tiene remate y es chico y cabecea”.

Finalmente, el comentarista deportivo de La Magia Azul remarcó que “ganamos a lo U y ganamos justicieramente, fuimos siempre más que Audax a excepción de los primeros 10 minutos”.

Lo que viene para la U

La U debe enfrentar a Everton de Viña del Mar este sábado en el Estadio Santa Laura, compromiso que está en entredicho por un corte de agua programado para la comuna de Independencia.