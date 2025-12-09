En los próximos días se debería definir el futuro del entrenador Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, quien tiene contrato vigente, pero buscaría su salida de la U, tal como lo anunció hace una semana en conferencia de prensa.

El técnico argentino denuncia un agotamiento de la relación con la dirigencia de Azul Azul, por lo que habría decidido dar un pie al costado, por lo que ya aparecen algunos nombres para su reemplazo de cara a la temporada 2026.

En medio de una lluvia de rumores, el reconocido comentarista e hincha del elenco estudiantil, Tito Awad, se refirió a esta situación en La Magia Azul, donde respondió a los hinchas que postular a Cristián Muñoz, quien viene de ser campeón de la Liga de Ascenso al mando de Universidad de Concepción.

“Sinceramente, si Álvarez no sigue, claro, la gente me va a decir la Nona Muñoz, es nuevo, es novato, es chuncho hasta la médula del hueso. Salió campeón con la U. de Conce. Entonces, no sé”, comenzó diciendo.

El candidato de Tito Awad para ser el nuevo DT de la U

Luego, sorprendió a todos al postular a su favorito para volver al elenco estudiantil y tomar la dirección técnica por segunda ocasión. Se trata nada más que del técnico chileno Gustavo Huerta, quien va por su novena temporada en Cobresal.

“A mí me gustaría Huerta. Estuvo ya en la U y fue finalista, subcampeón en un torneo. Claro, a lo mejor en Cobresal no le exigen nada, por eso pudo estar ocho años en Cobresal. Entonces es un técnico de procesos”, indicó Awad.

En la misma línea, se refirió a la posibilidad de Francisco Meneghini, recordando su pasado como analista de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. Cabe recordar que el DT de O’Higgins acaba de terminar contrato tras clasificar al Capo de Provincia a Copa Libertadores.

“Uno viendo la trayectoria con quiénes trabajó, primero Bielsa, después Sampaoli, escuché todo lo que él explicó de su esquema de juego y le calza perfecto a la U, el estilo que él tiene, la forma de jugar, dependiendo de los jugadores, habló mucho de ese detalle. Entonces, podría ser Paqui, que es el que más ha sonado”, cerró.

