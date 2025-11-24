Universidad de Chile superó un difícil partido ante O’Higgins de Rancagua el día de ayer, donde los azules se impusieron a los celestes con un solitario gol de Maximiliano Guerrero al minuto 24 del primer tiempo.

El triunfo le permite a la U seguir soñando con el Chile 2 hacia la próxima Copa Libertadores de América, pero dependen de que Universidad Católica tropiece en uno de los dos partidos que le restan al cuadro cruzado.

Tito Awad, histórico comunicador de la U, habló con Bolavip Chile y analizó: “En el segundo tiempo, después de la expulsión, evidentemente que la U tuvo que recurrir a los huevos. Pero en el primer tiempo fuimos superiores, pese a las oportunidades de gol que tuvo O’Higgins”, rescató.

La U sufrió para derrotar a O’Higgins. | Foto: Photosport

A Tito no le gustó para nada el gol anulado y la expulsión que sufrió la U: “Hubo mucha incidencia, no harta, pero el gol del Lea Fernández era legítimo… lo vi 25 veces y me parece que la expulsión fue una estupidez por parte de Matías Sepúlveda y del árbitro”.

En el cierre, Awad le tira la camiseta encima a O’Higgins: “Fuimos mejores y a O’Higgins le pesó la tabla, la jerarquía, lo que era pelear un cupo de Copa Libertadores de América. Nosotros mostramos lo que la U tenía que mostrar”.

Ahora, Universidad de Chile tendrá que enfrentar a nada más ni nada menos que al campeón del fútbol chileno, compromiso que se llevará a cabo el próximo lunes 1 de diciembre en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 con 51 puntos, a solo tres unidades de Universidad Católica que por ahora tiene el Chile 2.