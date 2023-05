Universidad de Chile obtuvo un empate en su visita a Ñublense y finalizó con un empate la primera rueda del Campeonato Nacional 2023, quedando a cinco puntos del líder Huachipato en la tabla de posiciones.

En relación al compromiso, Tito Awad conversó con Bolavip Chile y fue consultado si da para ilusionarse lo que mostró el equipo de Mauricio Pellegrino en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán en el segundo tiempo con los ingresos de Federico Mateos y con la vuelta al gol de Nicolás Guerra. Además, agregó también a Yonathan Andía.

“La palabra ilusión siempre he dicho que es gratis. Ilusionarse, de los últimos nueve puntos, hemos sacamos solo dos. No significa que estemos mejor, ni hayamos mejorado enormente, pero por último hubo alguna lectura”, dijo el comunicador.

Aunque Awad también fue crítico con la formación que propuso el técnico argentino durante la parte inicial.

“El primer tiempo fue espantoso. La formación fue espantosa, fue ratona, fue con ocho defensores. Era muy difícil llegar al rival, no llegamos ni una vez. Nicola Pérez no tocó la pelota en el primer tiempo, una vergüenza, pero yo anuncié los cambios y quería tres cambios en el segundo tiempo. Quería al chico Huerta, que entró en los últimos minutos excelentes, a Mateos para que ordenara el mediocampo y sacar a Gómez que realmente anda en otra parte”, agregó.

La U rescató un empate ante Ñublense en Chillán | Foto: Photosport

Por último, agregó que “la U mejoró y por último la U mostró ganas. Mostró eso de la identidad de la U, si no se juega bien, por último se empuja, se mete al equipo rival atrás”, explicó.

“Eso vi en la U en el segundo tiempo, ganas de dar vuelta el partido, lo que en otras oportunidades no había visto. Cómo para ilusionarme o ganar algo, no sé si tanto, pero sí que me gustó el segundo tiempo y me gustaría que la U lo intentará en los próximos partidos. Pero entramos en un receso estúpido, innecesario, que solo lo hacemos acá en el fútbol chileno”, cerró.