Universidad de Chile en esta jornada le dijo adiós al primer semestre del Campeonato Nacional con un empate a un tanto ante Ñublense de Chillán, resultado que no dejó muy conforme a los ‘Azules’ por su lucha por el título.



Ante lo que fue este compromiso, el defensor de la U, Ignacio Tapia analizó lo que este último partido del equipo en la primera rueda del torneo, en la que señaló que fue un partido muy parejo y entretenido.



“Fue un partido intenso y entretenido por ambos equipos, en especial para la gente, en especial en el segundo tiempo. En el primer tiempo no jugamos tan bien, en el segundo pudimos arreglar lo que no veníamos haciendo bien”, partió esgrimiendo a Bolavip Chile.



Sobre los pocos minutos que ha tenido en la temporada, el ex zaguero de Huachipato puso en suspenso lo que puede ser su continuidad en los ‘Azules’, en la que aún no conoce si se mantendrá en el segundo semestre.

La U igualó ante Ñublense en Chillán | Foto: Photosport



“No se sabe nada todavía, yo siempre trabajo para jugar y si no me toca, para ayudar de la mejor manera al equipo. Este semestre no he tenido muchos minutos, pero aun así me he mantenido para lograr un buen partido como el de hoy”, explicó.



En esta jornada, el defensor nacional indicó que mostró sus credenciales para poder permanecer en la U y poder mostrarse como una opción real para la zona defensiva del equipo de Mauricio Pellegrino.



“Yo creo que sí y no solo por el partido, en los entrenamientos, en el día a día también intento demostrar. Siempre daré el todo en donde esté, este partido me sirve mucho porque no venía teniendo minutos”, declaró a los medios.



Finalmente, Tapia aprobó lo que fue su desempeño ante los ‘Diablos Rojos’ reemplazando a Matías Zaldivia, a quien considera como un bastión importante para la defensa de la U.



“La circunstancia es que tuve que reemplazar a un compañero como Matías Zaldivia, que es alguien importante para el equipo y creo que lo hice bien, eso cambia un poco la opinión. A seguir trabajando”, cerró.